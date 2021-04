Polícia v Španielsku zatkla 100 členov drogového pašeráckeho gangu

Madrid 4. apríla (TASR) - Španielska polícia zatkla v sobotu 100 členov kriminálneho gangu, ktorí pašovali drogy do Španielska na motorových člnoch. Informovala o tom agentúra DPA.



Páchatelia prepašovali viac ako päť ton hašišu a 230 kilogramov marihuany z Maroka do juhošpanielskeho mesta Sevilla, kde drogy ukryli v skladoch v tamojšom prístave, napísala v sobotu španielska Guardia Civil na svojej webstránke.



Ich zámerom bolo odtiaľ neskôr drogy previesť do Francúzska a do štátov severnej Európy. Polícii sa však podarilo dva kamióny s nelegálnym tovarom zastaviť ešte v Španielsku a jeden vo Francúzsku.



Španielsko je dlhodobo dôležitým tranzitným bodom pre pašerákov drog zo severu Afriky do Latinskej Ameriky a severnej Európy. Za rok 2019 španielska polícia zadržala 30 ton kokaínu a 350 ton hašišu, píše DPA.