Polícia v súvislosti s bitcoinovou kauzou v Česku vykonala razie
Podľa Deníka N polícia Jiřikovského zadržala v meste Břeclav za dramatických okolností, pretože počas razie údajne utiekol na strechu rodinného domu, kde zostal niekoľko desiatok minút.
Autor TASR
Praha 15. augusta (TASR) - Vrchné štátne zastupiteľstvo v Olomouci vo štvrtok večer na svojich stránkach informovalo, že Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) v rámci tzv. bitcoinovej kauzy vykonáva rozsiahle razie a zaisťuje osoby a veci. Podľa Deníka N zasahovala polícia aj v dome Tomáša Jiřikovského, ktorý v marci daroval českému ministerstvu spravodlivosti bitcoiny v hodnote približne jednej miliardy korún. TASR o tom píše na základe portálu Novinky.cz a televízie CNN Prima News.
Podľa Deníka N polícia Jiřikovského zadržala v meste Břeclav za „dramatických okolností“, pretože počas razie údajne utiekol na strechu rodinného domu, kde zostal niekoľko desiatok minút. Polícia ho následne zaistila, odviezla a okamžite obvinila.
„Z hľadiska povinnosti neohroziť objasnenie skutočností dôležitých pre trestné konanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť podrobnejšie informácie,“ uviedol olomoucký vrchný štátny zástupca Radim Dragoun.
České médiá pripomínajú, že Jiřikovský bol v minulosti odsúdený obchodník s drogami. V roku 2017 ho poslali do väzenia za obchod s drogami a nedovolené ozbrojovanie. V roku 2021 sa dostal na slobodu a českému ministerstvu spravodlivosti daroval bitcoiny v hodnote asi 957 miliónov korún.
Vtedajší šéf tohto rezortu Pavel Blažek kvôli tejto kauze podal demisiu, keďže existuje podozrenie, že darované bitcoiny pochádzali z nelegálnej činnosti Jiřikovského.
