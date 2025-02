Polícia v Tbilisi zadržala na proteste viacero opozičných politikov

Tbilisi 2. februára (TASR) - Gruzínska polícia v nedeľu v Tbilisi zadržala niekoľko účastníkov protivládneho protestu, ktorý má viesť k blokáde jednej z hlavných diaľničných magistrál. Medzi zadržanými sú aj dvaja politici z opozičnej Koalícia za zmeny - Nika Melia a Tengo Tevzadze - a bývalý primátor gruzínskej metropoly Gigi Ugulava. Informovali o tom stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) a agentúra AFP, píše TASR.



Zhromaždenie odporcov súčasnej vlády sa koná za bezprecedentnej mobilizácie bezpečnostných zložiek. Policajti sa podľa RFE/RL zoradili pozdĺž plotov a cesty, aby demonštrantom zabránili vojsť na vozovku.



Avizovaným miestom konania podujatia je úsek diaľnice Tbilisi-Senaki-Leselidze na okraji hlavného mesta, ktorý má aj medzinárodný význam. Gruzínske ministerstvo vnútra opakovane upozorňovalo organizátorov na neprípustnosť blokovania ciest.



Na protestnú akciu k nákupnému centru Tbilisi Mall prišli aj opoziční lídri. Jeden z nich - Zurab Džaparidze z Koalície za zmeny - pred novinármi vyhlásil, že "títo ľudia (protivládni demonštranti) budú pokračovať v protestoch, nič ich nezastaví." Vyjadril presvedčenie, že vládna moc raz "pochopí, že týchto ľudí nemožno zastaviť".



Členka strany Jednota - Národné hnutie Chatia Dekanoidzeová vyzvala občanov, aby sa nebáli hrozieb zo strany bezpečnostných zložiek. Uviedla, že ministra vnútra, ktorý je na sankčnom Magnitského zozname pre mučenie a násilie, a "režimu ako celku sa nikto nebojí".



Podľa jej názoru chce vláda zasiať strach a snaží sa ľudí zastrašiť. Dodala, že minister vnútra a jeho podriadení by nemali vyvolávať strach, "pretože dnes sú tu a zajtra budú preč". "Čo nám ešte môžu urobiť, čo ešte neurobili," pýtala sa s tým, že sa zadržania políciou nebojí - rovnako ako mnoho iných ľudí.



Mobilizácia bezpečnostných zložiek súvisí aj s tým, že 31. januára - krátko po oznámení o konaní protestnej akcie - bol na podnet vlády Gruzínskeho sna novelizovaný zákon, na ktorého základe do zoznamu strategických objektov pribudli cesty medzinárodného a domáceho významu.



Úrady tvrdia, že uzavretie danej magistrály patrí do tejto kategórie objektov. Za jej zablokovanie tak hrozí trest nápravných prác alebo trest odňatia slobody do dvoch rokov. Ak sa rovnakého skutku dopustí skupina osôb alebo jednotlivec opakovane, sankcie sa sprísňujú – až štyri roky odňatia slobody.



Nová vlna protivládnych zhromaždení sa v Gruzínsku začala 28. novembra 2024. Vyvolalo ju vyhlásenie gruzínskeho premiéra Irakliho Kobašidzeho, že vláda zmrazila začatie prístupových rokovaní do EÚ.



Prvý týždeň zhromaždení bol najnásilnejší, po ňom sa akcie stali pokojnejšími. Protesty sa konajú každý deň pred budovou parlamentu a končia sa okolo polnoci, keď sa ich účastníci sami dobrovoľne rozchádzajú.