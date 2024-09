Polícia v Ugande podľa opozičnej strany zranila jej lídra Bobiho Winea

Kampala 3. septembra (TASR) - Ugandského opozičného lídra a bývalého prezidentského kandidáta Bobiho Winea polícia v utorok postrelila do nohy, uviedla jeho strana Platforma národnej jednoty (NUP) s tým, že Wine utrpel vážne zranenia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Podľa vyhlásenia Winea na sociálnej sieti X policajti a vojaci obkľúčili vozidlá, z ktorých jedno ho prevážalo, a začali strieľať ostrými nábojmi, pričom použili aj slzotvorný plyn.



Štyridsaťdvaročný Wine, vlastným menom Robert Kyagulanyi, je bývalá popová hviezda. V roku 2021 kandidoval v prezidentských voľbách, pričom za posledné roky sa stal hlavným vyzývateľom 79-ročného prezidenta Yoweriho Museveniho, ktorý tejto východoafrickej krajine vládne už takmer 40 rokov.



Wineova strana NUP má v parlamente najviac kresiel zo všetkých opozičných zoskupení. Strana na sieti X uviedla, že ugandské bezpečnostné zložky spáchali atentát na Winea, ktorého po incidente previezli do nemocnice.



Winea polícia v minulosti niekoľkokrát zadržala a zhromaždenia jeho strany rozohnala, píše AFP. Minulý rok v októbri Wine oznámil, že po návrate zo zahraničnej cesty ho zadržali členovia bezpečnostných zložiek a umiestnili do domáceho väzenia. Polícia vtedy uviedla, že ho len "eskortovala" z letiska domov. V januári polícia pred plánovaným protestom organizovaným opozíciou obkľúčila jeho rezidenciu a uvalila naňho domáce väzenie.