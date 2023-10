Muž vrazil autom do budovy čínskeho konzulátu v San Franciscu

San Francisco 10. októbra (TASR) - Polícia v San Franciscu v americkom štáte Kalifornia v pondelok smrteľne zranila vodiča, ktorý autom vrazil do budovy čínskeho konzulátu. Informovala o tom agentúra AP.



Polícia na krátkej tlačovej konferencii uviedla, že k incidentu došlo v pondelok popoludní. Auto sa prebúralo do vestibulu čínskeho konzulátu.



Na mieste zasahovala polícia, ktorá nadviazala kontakt s podozrivou osobou, pričom však došlo k prestrelke. Podozrivý počas nej utrpel zranenia. Po prevoze do nemocnice bol vyhlásený za mŕtveho.



Hovorkyňa polície Kathryn Wintersová doplnila, že motív páchateľovho konania nie je známy, rovnako ako ani to, koľko ľudí bolo na danom mieste a koľko z nich bolo zranených.



Polícia spolupracuje pri vyšetrovaní incidentu spolupracuje s úradníkmi z ministerstva zahraničných vecí USA a pracovníkmi čínskeho konzulátu.



San Francisco je domovom veľkého počtu etnických Číňanov vrátane mnohých z Taiwanu - ostrova, ktorý má od roku 1949 nezávislú vládu, ale Čína ho považuje za súčasť svojho územia.