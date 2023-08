Polícia v Zalaegerszege pre strieľbu plynovou pištoľou zadržala muža

Budapešť 2. augusta (TASR) - Maďarská polícia zadržala v stredu v Zalaegerszege muža, ktorý na ulici v centre mesta strieľal do vzduchu plynovou poplašnou pištoľou. Agentúre MTI to oznámila hovorkyňa polície Zalianskej stolice Veronika Sznopeková, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa jej slov viacerí občania polícii oznámili, že na Széchenyiho námestí niekto strieľa do vzduchu.



Polícia v krátkom čase dorazila na miesto a zatkla 46-ročného miestneho muža. Čelí obvineniu z prečinu výtržníctva, nikto nebol zranený.