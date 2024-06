Polícia v Zimbabwe zatkla opozičného lídra a desiatky ďalších osôb

Harare 17. júna (TASR) - Polícia v Zimbabwe zatkla a obvinila opozičného lídra Jamesona Timbu a ďalších vyše 70 ľudí z výtržníctva počas súkromného stretnutia, ktoré sa konalo počas uplynulého víkendu. V pondelok to uviedol jeho právnik, TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Timba po januárovom odstúpení Nelsona Chamisu prevzal dočasné vedenie oficiálnej opozičnej Občianskej koalície za zmenu (CCC). Polícia ho zatkla spolu so svojím synom.



"Obvinili ich z výtržníctva a účasti na nepovolenom zhromaždení a zajtra sa dostavia na súd. Policajti tvrdia, že na nich hádzali kamene a ich stretnutie nebolo povolené," povedal Timbov právny zástupca.



"Žiadame ich okamžité prepustenie. Neporušili žiadny zákon. Ich zatknutie je otázkou ľudských práv," dodal právnik.



Skupina je zadržiavaná na dvoch rôznych policajných staniciach v hlavnom meste Harare, pričom niektoré zo zatknutých osôb potrebovali lekárske ošetrenie. Skupina bola zatknutá v súkromnej rezidencii na predmestí Avondale v Harare.



Zimbabwiansku opozíciu postihla vlna zatýkania po sporných voľbách z vlaňajšieho augusta.



Kritici už dlho obviňujú vládnucu Zimbabwiansku africkú národnú úniu - Vlastenecký front (ZANU-PF), ktorá je pri moci od získania nezávislosti krajiny v roku 1980, že využíva súdy na útoky proti opozičným politikom a na umlčanie disentu.



Podľa oficiálnych výsledkov získal 81-ročný prezident Emmerson Mnangagwa druhé funkčné obdobie so ziskom 52,6 percenta oproti 44 percentám Nelsona Chamisu. CCC odsúdila výsledok hlasovania ako chybný a požadovala nové voľby.



Regionálni a medzinárodní pozorovatelia tiež skritizovali hlasovanie pre mnohé nezrovnalosti.