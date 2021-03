Polícia varovala pred novým plánom militantov vtrhnúť do Kongresu

Washington 3. marca (TASR) - Americká polícia v stredu oznámila, že posilnila bezpečnosť v hlavnom meste Washington po tom, čo tajné služby odhalili "možný plán na vpád do Kapitolu" vo štvrtok 4. marca. Tento deň má dôležitý význam pre zástancov konšpiračných teórií z hnutia QAnon a zároveň podporovateľov bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Hrozba prišla takmer dva mesiace po tom, čo Trumpovi priaznivci vrátane príslušníkov hnutia Qanon vtrhli do budovy Kapitolu, ktorý je sídlom amerického Kongresu. Útok si vyžiadal päť ľudských životov a priniesol skazu do tohto symbolu demokracie.



Niektorí vyznávači konšpiračnej teórie propagovanej hnutím QAnon veria, že Trumpa podvodom pripravili o druhé funkčné obdobie v prezidentskom úrade a že štvrtok bude znamenať jeho víťazný návrat k moci - a zasa bude môcť bojovať proti tajnému celosvetovému spolku satanistických liberálov.



"Získali sme spravodajské informácie, ktoré dokazujú možný plán identifikovanej skupiny militantov vtrhnúť do Kapitolu vo štvrtok 4. marca," napísala vo vyhlásení Polícia Kapitolu USA.



"Už sme urobili výrazné bezpečnostné opatrenia, napríklad sme postavili fyzickú bariéru a posilnili sme počet bezpečnostných príslušníkov. To zaistí ochranu Kongresu, verejnosti a našich policajtov," uviedla polícia s tým, že "berie spravodajské informácie vážne".



Online komunikácia naznačuje, že niektorí priaznivci hnutia QAnon vnímajú štvrtok ako deň Trumpovej inaugurácie. Väčšinu prezidentov Spojených štátov inaugurovali práve 4. marca až do roku 1933, keď tento termín zmenili na 20. januára.



Nejasné ostáva, či je táto hrozba zostane iba vo forme online komunikácie extrémistov, alebo či ju premenia na činy skupiny ľudí smerujúce do Washingtonu, aby tam spôsobili problémy.