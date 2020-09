Polícia vie, odkiaľ vytiekol do Bečvy kyanid, ktorý usmrtil tony rýb

Praha 26. septembra (TASR) - Kriminalisti v českom meste Vsetín už vedia, odkiaľ vytiekol do rieky Bečva jedovatý kyanid, ktorý usmrtil tony rýb. Našli vyústenie kanálu, ktorý však používa množstvo firiem.



Polícia to v sobotu uviedla na Twitteri, informoval webový spravodajský portál Novinky.



"Podarilo sa im už zistiť vyústenie kanála, z ktorého kyanid do rieky vtiekol. Na tento kanál je napojených mnoho spoločností a kriminalisti teraz zisťujú, z ktorej mohla nebezpečná látka do rieky uniknúť," uviedla polícia.



Kriminalisti prípad vyšetrujú ako podozrenie zo spáchania trestného činu poškodenia a ohrozenia životného prostredia z nedbanlivosti. "Prípadnému páchateľovi hrozí až šesťmesačný trest odňatia slobody alebo zákaz činnosti," dodala polícia.



K prípadu sa vyjadril tiež hajtman Zlínskeho kraja Jiří Čunek, podľa ktorého jedna zo spoločností kyanid do rieky aktívne "vypustila". "Nič nebude pozametané pod koberec," dodal.



Mestá Přerov a Lipník nad Bečvou v pondelok vyzvali občanov, aby do Bečvy nevstupovali. Kyanid podľa hasičov spôsobil úhyn rýb v rozsahu niekoľkých ton.



Chemikália unikla do rieky v úseku medzi Ústím na Přerovsku a Valašským Meziříčím na Vsetínsku. Prípadom sa zaoberá aj Česká inšpekcia životného prostredia.