Polícia vnikla do areálu mešity al-Aksá; zatkla dvoch Palestínčanov

Jeruzalem 17. apríla (TASR) - Izraelská polícia vstúpila v nedeľu ráno do priestorov jeruzalemskej mešity al-Aksá, kde pred dvoma dňami došlo k násilným potýčkam medzi bezpečnostnými silami židovského štátu a Palestínčanmi. Píše o tom agentúra AP.



Polícii sa podarilo vyhnať palestínskych Arabov z rozsiahleho priestranstva pred mešitou, pričom dvoch z nich zatkla. Desiatky ďalších Palestínčanov však zostali vnútri budovy a začali skandovať Alláhu akbar, Boh je najväčší.



Pri piatkovom zákroku izraelských bezpečnostných síl v komplexe al-Aksá utrpelo zranenia viac než 150 ľudí. Polícia zadržala stovky osôb a podľa AP to boli najhoršie násilnosti v tejto lokalite za takmer rok.



Moslimovia sú v súčasnosti v polovici pôstneho mesiaca ramadán. V piatok večer zase židia začali sláviť sviatok pesach, ktorý potrvá až do soboty budúceho týždňa. Práve prekrývanie týchto dvoch významných sviatkov prispieva v izraelskej metropole k eskalácii napätia.



Mešita al-Aksá leží na Chrámovej hore, kde sa nachádza aj Múr nárekov a moslimský Skalný dóm. Chrámová hora je považovaná za najposvätnejšie miesto judaizmu a tretie najuctievanejšie miesto moslimov a často tam dochádza k násilnostiam. Potýčky v tejto lokalite vyvolali vlani v máji 11-dňovú vojnu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy.