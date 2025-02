Polícia vo Francúzsku bude na školách prehľadávať tašky

Paríž 21. februára (TASR) - Francúzska polícia začne náhodne prehľadávať študentom tašky s cieľom obmedziť nosenie nožov a iných zbraní do škôl. Ide o súčasť prevencie voči nárastu násilných útokov, uviedla v piatok francúzska ministerka školstva Élisabeth Borneová. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Kontroly sa majú podľa Borneovej začať na jar. "Chcem, aby sme spoločne s políciou, prokuratúrou a zástupcami vzdelávacieho systému mohli organizovať prehliadky tašiek študentov pri vstupe do škôl," uviedla ministerka.



Kontroly by vykonávali policajti; učitelia ani iný zamestnanci škôl nemajú právomoc prehľadávať ľudí. Podľa Borneovej je tento krok potrebný, pretože sa bodnutia nožmi stali "oveľa častejšie".



Podľa ministerky by tiež malo byť zavedené pravidlo, že ak bude u žiaka nájdený nôž, automaticky ho bude čakať disciplinárna komisia a bez výnimky o tom okamžite upovedomia prokuratúru. V súčasnosti je riešenie situácie v rukách vedenia škôl.



Na začiatku februára utrpel na predmestí Paríža bodné poranenia len 17-ročný študent. V regióne Seine-Saint-Denis, metropolitnej oblasti na severe Paríža s vyššou mierou kriminality, tento mesiac polícia dohliada na približne 20 stredných a vysokých škôl a nasadila do nich približne 100 policajtov.