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Polícia vo Varšave zadržala troch Čečencov, mali zbrane a muníciu
Zásah vykonali policajti z Oddelenia pre boj proti terorizmu a vraždám v spolupráci s príslušníkmi ABW po získaní informácie o možnom pôsobení organizovanej zločineckej skupiny.
Autor TASR
Varšava 27. augusta (TASR) - Poľská polícia a Agentúra pre vnútornú bezpečnosť (ABW) zadržali vo Varšave troch občanov Ruska čečenského pôvodu vo veku 21, 25 a 42 rokov. Pri prehliadke bytu u nich policajti našli tri strelné zbrane s muníciou, pričom na dvoch z nich boli odstránené výrobné čísla. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Zásah vykonali policajti z Oddelenia pre boj proti terorizmu a vraždám v spolupráci s príslušníkmi ABW po získaní informácie o možnom pôsobení organizovanej zločineckej skupiny.
Muža vo veku 42 rokov na základe zhromaždených dôkazov obvinili z nelegálneho držania strelných zbraní a munície bez povolenia. Na návrh prokurátora súd rozhodol o jeho dočasnej väzbe na tri mesiace. Za tento trestný čin mu podľa poľského trestného zákona hrozí väzenie od šiestich mesiacov do ôsmich rokov.
Voči 25-ročnému mužovi úrady začali deportačné konanie. Najmladšieho muža po vypočutí v postavení svedka prepustili.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Zásah vykonali policajti z Oddelenia pre boj proti terorizmu a vraždám v spolupráci s príslušníkmi ABW po získaní informácie o možnom pôsobení organizovanej zločineckej skupiny.
Muža vo veku 42 rokov na základe zhromaždených dôkazov obvinili z nelegálneho držania strelných zbraní a munície bez povolenia. Na návrh prokurátora súd rozhodol o jeho dočasnej väzbe na tri mesiace. Za tento trestný čin mu podľa poľského trestného zákona hrozí väzenie od šiestich mesiacov do ôsmich rokov.
Voči 25-ročnému mužovi úrady začali deportačné konanie. Najmladšieho muža po vypočutí v postavení svedka prepustili.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)