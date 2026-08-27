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Polícia vo Varšave zadržala troch Čečencov, mali zbrane a muníciu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Vladimír Benko

Zásah vykonali policajti z Oddelenia pre boj proti terorizmu a vraždám v spolupráci s príslušníkmi ABW po získaní informácie o možnom pôsobení organizovanej zločineckej skupiny.

Autor TASR
Varšava 27. augusta (TASR) - Poľská polícia a Agentúra pre vnútornú bezpečnosť (ABW) zadržali vo Varšave troch občanov Ruska čečenského pôvodu vo veku 21, 25 a 42 rokov. Pri prehliadke bytu u nich policajti našli tri strelné zbrane s muníciou, pričom na dvoch z nich boli odstránené výrobné čísla. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Zásah vykonali policajti z Oddelenia pre boj proti terorizmu a vraždám v spolupráci s príslušníkmi ABW po získaní informácie o možnom pôsobení organizovanej zločineckej skupiny.

Muža vo veku 42 rokov na základe zhromaždených dôkazov obvinili z nelegálneho držania strelných zbraní a munície bez povolenia. Na návrh prokurátora súd rozhodol o jeho dočasnej väzbe na tri mesiace. Za tento trestný čin mu podľa poľského trestného zákona hrozí väzenie od šiestich mesiacov do ôsmich rokov.

Voči 25-ročnému mužovi úrady začali deportačné konanie. Najmladšieho muža po vypočutí v postavení svedka prepustili.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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