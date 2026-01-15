< sekcia Zahraničie
Polícia vo viacerých krajinách zakročila proti hackerskej skupine
Len v Nemecku skupina Black Basta získala vydieraním od približne 100 subjektov okolo 20 miliónov eur.
Autor TASR
Berlín 15. januára (TASR) — Polícia v rámci koordinovanej akcie Nemecka, Holandska, Švajčiarska, Ukrajiny a Británie zadržala na Ukrajine dvoch členov hackerskej skupiny Black Basta a vydala zatykač na jej šéfa pochádzajúceho z Ruska. Oznámila to vo štvrtok prokuratúra vo Frankfurte nad Mohanom, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Skupina je obvinená z používania malvéru na zablokovanie počítačových systémov a následného požadovania peňazí za obnovenie prístupu. Od marca 2022 do februára 2025 jej členovia takto získali stovky miliónov eur od približne 600 spoločností a verejných inštitúcií po celom svete.
Obeťami hackerov boli najmä firmy predovšetkým v západných krajinách, ale aj nemocnice a iné verejné inštitúcie. Počas koordinovanej operácie polícia prehľadala v Ivano-Frankivsku a Ľvove na Ukrajine domy dvoch podozrivých a zaistila dôkazy.
Vyšetrovatelia tiež identifikovali ruského občana, ktorý skupinu založil viedol, a vydali naňho zatykač. Nemecká polícia ho identifikovala ako 35-ročného Olega Jevgenijeviča Nefedova.
Nefedov podľa polície „rozhodoval o cieľoch, získaval zamestnancov, prideľoval im úlohy, zúčastňoval sa na rokovaniach o výkupnom, staral sa o výkupné a rozdeľoval ho členom skupiny“.
Ukrajinské úrady vlani v auguste prehľadali neďaleko Charkova dom ďalšieho člena skupiny, ktorého úlohou bolo pomôcť zabezpečiť, aby antivírusové programy nezistili malvér.
