Polícia vodnými delami rozohnala protest proti Lukašenkovej inauguráci

Minsk 23. septembra (TASR) - Bieloruská polícia v stredu použila vodné delá i slzotvorný plyn na rozohnanie ľudí, ktorí vyšli do ulíc Minska, aby protestovali proti inaugurácii Alexandra Lukašenka do funkcie prezidenta Bieloruskej republiky.



Protestné akcie sa v stredu večer prebiehali aj v ďalších mestách vrátane Mahiľova a Vicebska.



Podľa dostupných správ polícia v Minsku, v okolí Stély nezávislosti, opäť zatýkala účastníkov protestného zhromaždenia. Podľa Rádia Sloboda (RFE/RL) ide o desiatky ľudí.



Rozhlasová stanica Euroradio uviedla, že bezpečnostné zložky pomocou vodných diel vytlačili ľudí od Stély nezávislosti. Dav sa potom rozdelil do dvoch skupín. Podľa odhadov RFE/RL sa na tomto mieste v Minsku zhromaždilo asi 5000 ľudí.



Spravodajský portál Novaja gazeta informoval, že príslušníci jednotiek ministerstva vnútra a policajti bez identifikačných znakov pri zatýkaní opäť používali násilie. Viacerí ľudia potrebovali po ich zásahu ošetrenie.



Podľa spravodajského portálu Naša Niva protesty proti zotrvaniu Lukašenka vo funkcii majú na niektorých miestach aj podobu happeningu — napríklad v minskej štvrti Serabranka ľudia po obvode námestia rozmiestnili sviečky, zapálili ich a na dlažbu napísali odkazy "Zbohom, Luka", pričom vysvetľovali, že prišli na kar "pochovanej politickej moci".



Krátko po tom, ako sa v médiách objavila správa, že Lukašenko zložil prezidentský sľub, sa v Minsku na viacerých miestach spontánne protestné zhromaždenia proti staronovej hlave štátu. Na týchto protestoch sa zúčastnili väčšinou študenti, v niektorých mestských častiach ľudia vytvárali takzvané reťaze solidarity, uviedol spravodajský portál TUT.by.



V stredu podvečer sa na Triede nezávislosti v Minsku konal pochod žien, ktoré mali na protest proti Lukašenkovej utajenej inaugurácii na hlavách papierové kráľovské koruny. Väčšina z nich bola oblečená v červenom a bielom — farbách bieloruskej opozície.