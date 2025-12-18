< sekcia Zahraničie
Polícia vykonala razie u francúzskej ministerky kultúry
Datiová (60) čelí obvineniam z prijatia takmer 300.000 eur v podobe neohlásených platieb od energetickej skupiny GDF Suez v rokoch 2010 až 2011, keď bola poslankyňou Európskeho parlamentu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 18. decembra (TASR) - Francúzska polícia vo štvrtok v rámci vyšetrovania podozrení z korupcie prehľadala domy ministerky kultúry Rachidy Datiovej, ako aj sídlo jej rezortu a radnicu v siedmom parížskom obvode. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Datiová (60) čelí obvineniam z prijatia takmer 300.000 eur v podobe neohlásených platieb od energetickej skupiny GDF Suez v rokoch 2010 až 2011, keď bola poslankyňou Európskeho parlamentu. Ministerka popiera akékoľvek protiprávne konanie.
Francúzska finančná prokuratúra vo štvrtok uviedla, že štvrtkové razie súvisia s vyšetrovaním Datiovej pre možnú korupciu, politické ovplyvňovanie a spreneveru verejných prostriedkov, ktoré sa začalo 14. októbra.
Ako poslankyňa Európskeho parlamentu v rokoch 2009 až 2019 podľa AFP opakovane čelila obvineniam z politického ovplyvňovania.
Podozrenia z lobingu v prospech GDF Suez sa prvýkrát objavili vo francúzskych médiách v roku 2013. Investigatívna televízna relácia Complement d'Enquete a časopis Nouvel Observateur o týchto obvineniach znovu informovali v júni, uvádza AFP.
Datiová v súčasnosti vedie volebnú kampaň na post primátorky francúzskeho hlavného mesta pred komunálnymi voľbami v marci 2026. V roku 2020 o tento post neúspešne súperila proti súčasnej primátorke Anne Hidalgovej. Od roku 2008 je starostkou 7. parížskeho obvodu.
Datiová (60) čelí obvineniam z prijatia takmer 300.000 eur v podobe neohlásených platieb od energetickej skupiny GDF Suez v rokoch 2010 až 2011, keď bola poslankyňou Európskeho parlamentu. Ministerka popiera akékoľvek protiprávne konanie.
Francúzska finančná prokuratúra vo štvrtok uviedla, že štvrtkové razie súvisia s vyšetrovaním Datiovej pre možnú korupciu, politické ovplyvňovanie a spreneveru verejných prostriedkov, ktoré sa začalo 14. októbra.
Ako poslankyňa Európskeho parlamentu v rokoch 2009 až 2019 podľa AFP opakovane čelila obvineniam z politického ovplyvňovania.
Podozrenia z lobingu v prospech GDF Suez sa prvýkrát objavili vo francúzskych médiách v roku 2013. Investigatívna televízna relácia Complement d'Enquete a časopis Nouvel Observateur o týchto obvineniach znovu informovali v júni, uvádza AFP.
Datiová v súčasnosti vedie volebnú kampaň na post primátorky francúzskeho hlavného mesta pred komunálnymi voľbami v marci 2026. V roku 2020 o tento post neúspešne súperila proti súčasnej primátorke Anne Hidalgovej. Od roku 2008 je starostkou 7. parížskeho obvodu.