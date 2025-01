Polícia vykonala razie v súvislosti s nehodou lietadla Jeju Air

Soul 2. januára (TASR) - Juhokórejská polícia vo štvrtok vykonala raziu na medzinárodnom letisku Muan, v kancelárii leteckej spoločnosti Jeju Air a v pobočke regionálneho leteckého úradu v súvislosti s nehodou lietadla, ktorá si vyžiadala 179 obetí, oznámila polícia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Jonhap a AFP.



Nedeľňajšiu nehodu lietadla spoločnosti Jeju Air so 181 ľuďmi na palube prežili len dve osoby. K najhoršiemu leteckému nešťastiu v Južnej Kórei došlo na letisku Muan ležiacom na juhozápade krajiny, kde lietadlo pri pristávaní bez vysunutého podvozku zišlo z dráhy, narazilo do betónovej steny a explodovalo.



Príkaz na vykonanie prehliadky bol vydaný na základe obvinenia z profesionálnej nedbanlivosti s následkom smrti, píše Jonhap.



"Polícia plánuje urýchlene a dôsledne zistiť príčinu a zodpovednosť za túto nehodu v súlade so zákonom a zásadami," uviedla polícia vo svojom vyhlásení.



Južná Kórea po nehode oznámila, že všetky lietadlá Boeing 737-800 dopravcov tejto krajiny budú podrobené špeciálnym kontrolám zameraným na podvozok, ktorý zrejme počas nedeľnej havárie zlyhal, píše AFP.



Úradujúci juhokórejský prezident Čchoe Sang-mok vo štvrtok vyhlásil, že v prípade, že sa vyšetrovatelia zistia nejaké problémy s týmto typom lietadla, musia byť prijaté "okamžité opatrenia".



Ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že z čiernej skrinky havarovaného lietadla zaznamenávajúcej komunikáciu pilotov sa podarilo získať všetky údaje. Agentúra AFP dodáva, že záznamník letových údajov bol poškodený a juhokórejskí vyšetrovatelia ho pošlú na analýzu do Spojených štátov.