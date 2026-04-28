Polícia vykonáva razie proti motorkárskemu klubu Hells Angels

Motorkársky gang Hells Angels. Foto: TASR/AP

Berlín 28. apríla (TASR) - Polícia v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko v utorok spustila rozsiahlu akciu proti motorkárskemu klubu Hells Angels. Nasadených je približne 1200 policajtov v 28 mestách, informuje TASR podľa agentúry DPA.

Ministerstvo vnútra Severného Porýnia-Vestfálska v utorok potvrdilo, že od skorého rána bolo prehľadaných viac ako 50 objektov, vrátane domovov a obchodných priestorov členov klubu a ich spolupracovníkov. Do akcie boli zapojené aj špeciálne policajné jednotky.

Razie sa uskutočnili napríklad v mestách Leverkusen, Kolín nad Rýnom, Dortmund a Duisburg.

Podľa rezortu ide o jednu z najväčších operácií v histórii tejto spolkovej krajiny proti nelegálnej činnosti motorkárskych klubov. Nasledovala po tom, ako bola zakázaná pobočka Hells Angels Motorcycle Club v Leverkusene.

Médiá s odvolaním sa na Krajinský kriminálny úrad (LKA) v nedávnych správach informovali, že Hells Angels mali v Severnom Porýní-Vestfálsku 29 pobočiek a približne 469 členov. To z nich robilo najväčšiu motorkársku skupinu v tejto spolkovej krajine. V posledných rokoch tam zakázali niekoľko pobočiek tohto klubu.
