Polícia vylúčila teroristický motív streľby v nákupnom centre v Malmö

Malmö 19. augusta (TASR) - Pri streľbe v nákupnom centre v juhošvédskom meste Malmö utrpeli v piatok zranenia muž a žena, ktorá je vo vážnom stave. Polícia tiež oznámila, že zatkla podozrivého strelca. TASR informuje na základe správy AFP.



Polícia vylúčila prípadný "teroristický" motív a dodala, že streľba bola zrejme "izolovaným incidentom súvisiacim so zločineckými skupinami".



Miestne médiá citovali očitých svedkov, podľa ktorých podozrivý strieľal do náhodných ľudí v dave, ale polícia to nepotvrdila.



"Sme presvedčení, že bezprostredné nebezpečenstvo už nehrozí," uviedla policajná hovorkyňa v Malmö. Doplnila, že polícia prišla na miesto činu rýchlo a vo veľkom počte.



V utorok 16. augusta postrelili v električke vo švédskom meste Göteborg ženu do brucha, píše agentúra DPA. V júli boli pri streľbe v nákupnom centre v dánskom hlavnom meste Kodaň zabití traja ľudia. Kodaň leží približne 30 kilometrov od Malmö.