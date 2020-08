Polícia vypočúvala bývalého premiéra Malty v prípade vraždy novinárky

Valletta 22. augusta (TASR) - Bývalého maltského premiéra Josepha Muscata v piatok vypočúvala polícia v rámci prebiehajúceho vyšetrovania vraždy tamojšej investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej. Muscat však poprel, že by bol považovaný za podozrivého, informovali agentúry Reuters a AFP.



Caruanová Galiziová, ktorá písala protikorupčný blog a viedla vyšetrovanie škandálu Panama Papers na Malte, prišla o život v októbri 2017 pri výbuchu bomby nastraženej v jej automobile. S troma mužmi podozrivými z umiestnenia bomby do auta v súčasnosti prebieha súdny proces.



Muscat sa vzdal funkcie premiéra v januári pod tlakom verejnosti pobúrenej tým, že ľudia z okolia predsedu vlády mohli byť zapletení do vraždy a ovplyvňovať aj jej vyšetrovanie. Muscat sa totiž priatelil a dostal drahé dary od podnikateľa Yorgena Fenecha, ktorý je v prípade vraždy novinárky obvinený zo spolupáchateľstva. Fenech, ktorého zadržali vlani v novembri, obvinenia odmieta.



Muscata vypočúvali v piatok popoludní na polícii v obci Floriana neďaleko hlavného mesta Valletta približne hodinu v súvislosti s Fenechovou výpoveďou. "Odpovedal som na všetky ich otázky a polícia opäť potvrdila, že nie som považovaný za podozrivého," povedal novinárom, ktorí naňho čakali pred budovou miestnej polície.



Fenech mal údajne prepojenie aj na vedúceho Muscatovej kancelárie Keitha Schembriho. Podľa správ maltských médií Fenech vyšetrovateľom povedal, že Muscat sa ho opýtal, či sa Schembri objavil v tajných nahrávkach, ktoré zhotovil sprostredkovateľ novinárkinej vraždy Melvin Theuma. Fenech údajne odpovedal, že robí všetko pre to, aby Schembriho ochránil. Muscat tieto obvinenia poprel.