Polícia vyšetrovala chlapca, ktorý chcel platiť hračkárskymi eurami

Ženeva 10. júna (TASR) - Švajčiarska polícia v stredu potvrdila, že vyšetrovala prípad osemročného chlapca, ktorý sa v obchode opýtal, či môže zaplatiť hračkárskou bankovkou. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na správu denníka Basler Zeitung.



Chlapec dostal hračkárske eurá v marci počas slávností v obci Sissach na severe Švajčiarska. Úradná mena krajiny je však švajčiarsky frank.



Koncom apríla sa chlapec aj s desaťročným bratom a susedkou vybrali do miestneho obchodu, kde sa opýtal majiteľov, či by mohol zaplatiť hračkárskou bankovkou. Napriek tomu, že bankovka bola očividne určená pre deti, majitelia zavolali políciu.



Policajti koncom mája navštívili chlapcových rodičov a tri hodiny sa s nimi rozprávali o incidente. So sebou si vzali aj snímky vyhotovené zo záznamu z bezpečnostnej kamery, napísal Basler Zeitung.



Hovorca miestnej polície uviedol, že incident vyvolal podozrenie, že sa do obehu dostali falošné peniaze. Dodal tiež, že vyšetrovatelia museli zistiť, či boli tieto peniaze použité úmyselne a či by deti mohli byť podľa zákona potrestané.



Chlapcovo meno bude v policajných záznamoch až do mája 2032, no neobvinili ho zo žiadneho trestného činu.



Denník tiež uviedol, že obom súrodencom vyhotovili policajné fotografie a ich dom prehľadali kvôli ďalším hračkárskym peniazom. Polícia u nich údajne zadržala niekoľko ďalších bankoviek pre deti v hodnote od päť do 50 eur.