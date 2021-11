Polícia vyšetruje 30 ľudí za tvíty o údajnej smrti prezidenta Erdogana

Istanbul 3. novembra (TASR) - Turecká polícia špecializovaná na kybernetické zločiny začala v stredu vyšetrovanie 30 ľudí v súvislosti so sériou príspevkov na sociálnej sieti Twitter, v ktorých sa špekulovalo o úmrtí prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



Polícia vo vyhlásení uviedla, že vyšetruje 30 ľudí, ktorí používali alebo retvítovali príspevky s hashtagom #olmus, čo sa z turečtiny prekladá ako "on je mŕtvy". Sú trestne stíhaní za šírenie "dezinformácií a manipulatívneho obsahu", ako aj za urážku prezidenta.



Špekulácie ohľadom zdravotného stavu 67-ročného Erdogana sa objavujú už roky. V roku 2011 napríklad jeden z jeho lekárov poprel, že by mal prezident rakovinu. V tom istom roku podstúpil Erdogan laparoskopický chirurgický zákrok gastrointestinálneho traktu a odvtedy je jeho chôdza neistejšia, čo bolo vidieť aj v nedávno zverejnenom videu. To, že prezident môže mať zdravotné problémy, naznačoval aj júlový príhovor, počas ktorého bol jeho prejav miestami zle zrozumiteľný.



V snahe poprieť fámy o Erdoganovom údajnom zhoršenom zdraví zverejnili jeho poradcovia v stredu na sociálnej sieti videá, na ktorých kráča o niečo ráznejšie. Zachytávajú ho po prílete z Istanbulu do Ankary. Už v októbri prezidentovo komunikačné oddelenie zverejnilo video, ako hrá Erdogan basketbal.



Posledná vlna špekulácií sa objavila po tom, čo sa Erdogan nezúčastnil na podujatí jeho vládnucej strany Spravodlivosti a rozvoja (AKP), ktorá v stredu oslavovala 19. Výročie nástupu k moci.