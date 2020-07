Nórska polícia zatkla Brita, ktorého spájajú s bombovou hrozbu

Oslo/Londýn 17. júla (TASR) - Nórska polícia vyšetruje bombovú hrozbu voči lietadlu spoločnosti Ryanair, ktoré v piatok letelo z Londýna do Osla. V súvislosti s prípadom zatkli ako podozrivého 51-ročného britského občana, informovala agentúra AFP.



Podľa AFP ide už o druhú hrozbu namierenú voči letu Ryanairu v priebehu týždňa. V pondelok muselo z rovnakých dôvodov neplánovane pristáť v Londýne lietadlo smerujúce z poľského mesta Krakov do írskej metropoly Dublin.



V dôsledku bombovej hrozby museli piatkový let spoločnosti Ryanair eskortovať do Osla stíhačky F-16 zo susedného Dánska.



Lietadlo napokon bezpečne pristálo na medzinárodnom letisku Gardermoen neďaleko Osla, kde na jeho prílet čakalo veľké množstvo policajtov. Cestujúcich po pristátí evakuovali a stroj prehľadali. Či sa v lietadle našli nejaké podozrivé predmety, nebolo bezprostredne známe.



"Polícia má situáciu pod kontrolou. Zatkli sme 51-ročného muža, ktorého podozrievame z toho, že má niečo do činenia s bombovou hrozbou," uvádza sa vo vyhlásení nórskej polície, podľa ktorej ide o britského občana.



Podľa agentúry Reuters posádka stroja počas letu z londýnskeho letiska Stansted objavila odkaz, ktorý upozorňoval na potenciálnu hrozbu na palube. Kapitán v súlade s platnými predpismi pokračoval v lete do Osla.



V súvislosti s utorkovým incidentom zadržala britská polícia dvoch mužov vo veku 47 a 26 rokov. Poplach vtedy spustil odkaz nájdený na jednej z toaliet lietadla, ktorý upozorňoval na prítomnosť výbušnín na palube. Pri následnej prehliadke sa však nič podozrivého nenašlo.