Polícia vyšetruje šéfredaktora pravicového webu za šírenie nenávisti
Podľa prokuratúry bolo vyšetrovanie iniciované na základe sťažnosti neznámej súkromnej osoby.
Autor TASR
Berlín 28. októbra (TASR) - Berlínska polícia vyšetruje šéfredaktora pravicového nemeckého spravodajského portálu Juliana Reichelta pre podozrenie z podnecovania nenávisti prostredníctvom príspevku na sociálnych sieťach. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Hovorca berlínskej prokuratúry v pondelok potvrdil, že Reichelt, ktorý vedie portál Nius, je vyšetrovaný pre príspevok na platforme X z 1. apríla.
V príspevku varoval, že nemecká polícia čelí „infiltrácii a následnému prevzatiu moci v najbližších rokoch“. Zároveň napísal, že o 10 rokov v nej budú „dominovať Arabi“.
„Pretože som tu na X predpovedal, že polícia bude infiltrovaná zločineckými klanmi, berlínska prokuratúra ma teraz vyšetruje za ‚podnecovanie proti ľuďom‘,“ reagoval v pondelok Reichelt v najnovšom príspevku na spomínanej platforme. „Toto konanie je úplné šialenstvo,“ povedal reportérom agentúry DPA.
Reicheltov právnik Joachim Steinhöfel tiež kritizoval vyšetrovanie a povedal, že „pokračujúca tendencia štátu kriminalizovať kritickú žurnalistiku sa v Nemecku stáva trvalým javom“.
Podľa prokuratúry bolo vyšetrovanie iniciované na základe sťažnosti neznámej súkromnej osoby.
Reichelt v minulosti pôsobil ako šéfredaktor nemeckého bulvárneho denníka Bild. Nemecké vydavateľstvo Alex Springer ho v roku 2021 z funkcie odvolalo, pretože mal tajný vzťah so svojou kolegyňou.
