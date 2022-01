Polícia vyšetruje tragickú smrť bývalej Miss USA

New York 31. januára (TASR) - Policajný zbor mesta New York (NYPD) v pondelok oznámil, že začal vyšetrovanie smrti bývalej miss USA Cheslie Krystovej, ktorú v nedeľu našli mŕtvu po páde z obytného domu v New Yorku. Informovala o tom spravodajská stanica CNN.



Krystová (30) spadla z obytného domu v newyorskom obvode Manhattan v nedeľu približne o 7.00 h miestneho času (13.00 h SEČ). Polícia podľa svojich vyjadrení jej smrť vyšetruje ako samovraždu.



Krystová zvíťazila v súťaži Miss USA v roku 2019. Jej rodina vo vyhlásení vyjadrila "zdrvenie a veľký smútok".



Táto mladá žena získala univerzitný titul z práva na univerzite v štáte Severná Karolína. Pred účasťou v súťaži krásy pracovala ako právnička. Poskytovala bezplatné právne služby pre trestancov, ktorí si odpykávali nespravodlivé tresty, uviedol denník Washington Post.