Polícia vyšetruje útok nožom na židovskú ženu ako zločin z nenávisti
Autor TASR
Montreal 30. augusta (TASR) - Kanadská polícia v piatok oznámila, že vyšetruje útok nožom na staršiu ženu židovského pôvodu ako zločin z nenávisti. Incident sa odohral tento týždeň v potravinách v Ottawe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP
Ženu vo veku 70 rokov napadol neznámy muž, keď nakupovala v obchode. Následne bola prevezená do nemocnice a v ten istý deň bola aj prepustená. Na mieste činu zadržali 71-ročného podozrivého, ktorý bol neskôr obvinený z úmyselného napadnutia.
Polícia vo svojom vyhlásení uviedla, že „tento incident je považovaný za zločin z nenávisti“.
„Moje myšlienky sú s ňou, s jej rodinou a so židovskou komunitou v Ottawe,“ napísal kanadský premiér Mark Carney v príspevku na platforme X. „V plnej solidarite odsudzujeme nenávisť a ohrozenie vašej bezpečnosti a budeme bojovať proti antisemitizmu, kdekoľvek sa prejaví,“ dodal.
Starosta Ottawy Mark Sutcliffe povedal, že v určitých častiach mesta bude posilnená bezpečnosť.
Od útoku Hamasu 7. októbra 2023 v Izraeli, ktorý vyvolal vojnu v Pásme Gazy, počet antisemitských incidentov v Kanade prudko stúpol, konštatuje AFP.
Podľa štatistík počet nenávistných trestných činov v Kanade v roku 2024 vzrástol už šiesty rok po sebe na 4882 incidentov. Z viac ako 1340 trestných činov s náboženským motívom v minulom roku bolo 68 percent namierených proti židovskej komunite.
The senseless attack on a Jewish woman in an Ottawa grocery store this week is deeply disturbing. My thoughts are with her, her family, and Ottawa’s Jewish community, and my support is with law enforcement as they work to swiftly bring the perpetrator to justice.— Mark Carney (@MarkJCarney) August 29, 2025
