Polícia vytiahla z mora v Brightone telá troch žien

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Londýn 13. mája (TASR) - Britská polícia v stredu uviedla, že z mora v meste Brighton vytiahla telá troch žien a vyšetruje okolnosti tejto „tragickej udalosti“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Miestne médiá uviedli, že na mieste zasahuje viacero záchranných vozidiel, záchranné člny a vrtuľník. „Ide o tragický incident a prebieha vyšetrovanie s cieľom potvrdiť totožnosť týchto troch žien a zistiť, čo sa presne stalo,“ uviedol vo vyhlásení Adam Hays, predstaviteľ polície v grófstve Sussex.

Polícia uviedla, že na miesto bola privolaná o 5.45 h miestneho času (6.45 h SELČ) pre obavy o tri ženy v mori. Bližšie informácie o prípade poskytne hneď, ako budú k dispozícii.
