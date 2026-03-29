Polícia zabránila latinskému patriarchovi Jeruzalema odslúžiť omšu
Od začiatku vojny Izraela a Spojených štátov proti Iránu izraelské úrady zakázali veľké zhromaždenia, a to aj v synagógach, kostoloch a mešitách.
Autor TASR
Jeruzalem 29. marca (TASR) - Izraelská polícia zabránila latinskému patriarchovi Jeruzalema kardinálovi Pierbattistovi Pizzaballovi a kustódovi Svätej zeme vstúpiť do Baziliky Svätého hrobu a odslúžiť tam svätú omšu pri príležitosti Palmovej (Kvetnej) nedele. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
„Dnes ráno izraelská polícia zabránila latinskému patriarchovi Jeruzalema, Jeho Blaženosti kardinálovi Pierbattistovi Pizzaballovi, hlave katolíckej cirkvi v Svätej zemi, vojsť do Baziliky Svätého hrobu v Jeruzaleme a sláviť tam omšu na Palmovú nedeľu,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré vydal patriarchát. „V dôsledku toho sa po prvýkrát za stáročia nemohla hlava cirkvi zúčastniť na omši na Palmovú nedeľu v Bazilike Svätého hrobu,“ uvádza sa vo vyhlásení
Od začiatku vojny Izraela a Spojených štátov proti Iránu izraelské úrady zakázali veľké zhromaždenia, a to aj v synagógach, kostoloch a mešitách, pričom verejné zhromaždenia sú obmedzené na približne 50 osôb. Latinský patriarchát už predtým oznámil, že zrušil tradičný sprievod na Palmovú nedeľu z Olivového vrchu do Jeruzalema, ktorý každoročne priláka tisíce veriacich.
Latinský patriarchát konanie izraelských policajných zložiek odsúdil a upozornil, že cirkvi od začiatku vojny dodržiavajú všetky uložené obmedzenia. „Zabrániť vstúpiť kardinálovi a kustódovi, ktorí nesú najvyššiu cirkevnú zodpovednosť za katolícku cirkev a sväté miesta, predstavuje zjavne neprimerané a hrubo neprimerané opatrenie počas Svätého (Veľkého) týždňa, keď milióny veriacich upierajú svoj zrak na Jeruzalem a na Baziliku Svätého hrobu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
„Toto unáhlené a zásadne chybné rozhodnutie je vážnym porušením základných princípov primeranosti, slobody vierovyznania a rešpektovania status quo,“ dodal patriarchát.
„Dnes ráno izraelská polícia zabránila latinskému patriarchovi Jeruzalema, Jeho Blaženosti kardinálovi Pierbattistovi Pizzaballovi, hlave katolíckej cirkvi v Svätej zemi, vojsť do Baziliky Svätého hrobu v Jeruzaleme a sláviť tam omšu na Palmovú nedeľu,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré vydal patriarchát. „V dôsledku toho sa po prvýkrát za stáročia nemohla hlava cirkvi zúčastniť na omši na Palmovú nedeľu v Bazilike Svätého hrobu,“ uvádza sa vo vyhlásení
Od začiatku vojny Izraela a Spojených štátov proti Iránu izraelské úrady zakázali veľké zhromaždenia, a to aj v synagógach, kostoloch a mešitách, pričom verejné zhromaždenia sú obmedzené na približne 50 osôb. Latinský patriarchát už predtým oznámil, že zrušil tradičný sprievod na Palmovú nedeľu z Olivového vrchu do Jeruzalema, ktorý každoročne priláka tisíce veriacich.
Latinský patriarchát konanie izraelských policajných zložiek odsúdil a upozornil, že cirkvi od začiatku vojny dodržiavajú všetky uložené obmedzenia. „Zabrániť vstúpiť kardinálovi a kustódovi, ktorí nesú najvyššiu cirkevnú zodpovednosť za katolícku cirkev a sväté miesta, predstavuje zjavne neprimerané a hrubo neprimerané opatrenie počas Svätého (Veľkého) týždňa, keď milióny veriacich upierajú svoj zrak na Jeruzalem a na Baziliku Svätého hrobu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
„Toto unáhlené a zásadne chybné rozhodnutie je vážnym porušením základných princípov primeranosti, slobody vierovyznania a rešpektovania status quo,“ dodal patriarchát.