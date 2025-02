Dvanásťročná školáčka chcela zavraždiť svojich spolužiakov

1/3 Prověřujeme přípravu zvlášť závažného zločinu, kterého by se mohla dopustit nezletilá osoba na Hodonínsku. Díky zjištěným informacím, úzké spolupráci rodičů, lékařů a školy se podařilo zabránit možnému dokonání činu a ani nehrozilo bezprostřední nebezpečí. — Policie ČR (@PolicieCZ) February 6, 2025

Praha 6. februára (TASR) - Českej polícii sa podarilo zabrániť pokusu o vraždu, ktorú plánovalo dieťa. Podľa stanice CNN Prima News ide o 12-ročnú žiačku základnej školy v Hodoníne neďaleko slovenských hraníc, ktorá chcela zavraždiť svojich spolužiakov. Na rovnakej škole bol tento týždeň odhalený aj závažný prípad šikany, na inej škole v meste žiak uvažoval o útoku nožom na učiteľku. Spojitosť medzi prípadmi sa podľa polície zatiaľ nepotvrdila. Uviedla to vo štvrtok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR." napísala polícia. Lekári a rodičia si podľa stanice ČT24 podozrivé správanie všimli a nahlásili to na políciu. Kriminalisti zisťujú motívy a všetky okolnosti plánovaného konania, rovnako ako možný negatívny vplyv sociálnych sietí.V meste ide v priebehu krátkeho času už o tretí závažný prípad zo školského prostredia, ktorý vyšetruje polícia. V januári sa na ňu podľa servera iDNES.cz obrátil psychológ, ktorému sa žiak zdôveril s myšlienkou na útok nožom na učiteľku. Podľa policajného hovorcu Pavla Švába kriminalisti vyšetrujú reálnosť takejto úvahy.V nedeľu sa na sociálnej sieti objavilo video ako rovesníci šikanujú žiačku siedmej triedy na ZŠ Vančurova. Viacero detí ju ponižovalo, ťahali ju za vlasy, udierali ju či pľuli na ňu. Jej matka uviedla, že na šikanovanie dcéry upozorňovala už dlhšie, ale škola nereagovala. Po zverejnení videa riaditeľ školy uviedol, že ho to zasiahlo a sám išiel ihneď na políciu. Škola potom reagovala, že hlavné agresorky z videa v parku nie sú jej žiačky. Podľa polície sa akákoľvek spojitosť týchto prípadov dosiaľ nepotvrdila.