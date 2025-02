Polícia začala stíhať Okamuru aj hnutie SPD za kontroverzné plagáty

Praha 20. februára (TASR) - Česká polícia začala trestné stíhanie predsedu opozičného hnutia SPD Tomia Okamuru týkajúce sa kontroverzných plagátov z vlaňajšej predvolebnej kampane. Oznámenie o začatí stíhania prišlo Okamurovi do dátovej schránky, uviedla vo štvrtok SPD. Politikovi hrozia tri roky väzenia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Minulý týždeň o žiadosti polície týkajúcej sa jeho vydania rozhodovali poslanci. Za vydanie na trestné stíhanie hlasovalo 81 poslancov, 62 bolo proti.



Hnutie SPD vlani v lete v rámci predvolebnej kampane priviezlo na Václavské námestie rozmerný bilbord, na ktorom bol muž tmavej pleti so zakrvavenou tvárou a v ruke držal nôž. Na plagáte bol slogan "Nedostatok v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu" a tiež "Stop migračnému paktu EÚ". Trestné oznámenie v reakcii na to podali námestník pražského primátora pre kultúru Jiří Pospíšil a tiež nezisková organizácia Romea.



Podľa polície mali plagáty rasistický a xenofóbny podtext, Okamuru preto podozrievajú z podnecovania k nenávisti voči skupine osôb alebo z obmedzovania ich práv a slobôd. Podľa Okamuru aj SPD však ide o snahu obmedzovať ich politický názor a slobodu prejavu.



"Podľa nášho názoru je cieľom vládnej koalície kriminalizácia opozičných názorov a v konečnom dôsledku snaha neumožniť SPD účasť v tohtoročných voľbách do Poslaneckej snemovne," uviedlo hnutie v tlačovej správe a dodalo, že sa proti tomu chce brániť. Okamura sa ešte skôr bránil, že plagát nemá s rasizmom vôbec nič spoločné a je len alegóriou na súčasnú situáciu a tiež reakciou na prijatie migračného paktu EÚ.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)