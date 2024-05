Polícia začala vyšetrovania pre propalestínsky protest na univerzite

Berlín 4. mája (TASR) - Berlínska polícia v sobotu oznámila, že otvorila viacero vyšetrovaní po tom, čo musela v piatok zasiahnuť proti propalestínskemu protestu na Humboldtovej univerzite v Berlíne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Demonštranti na piatkovom proteste kričali kontroverznú frázu: "Od rieky až po more Palestínčania budú slobodní". Berlínska polícia pritom chce túto frázu klasifikovať ako antisemitskú.



Polícia v piatok uviedla, že otvorila 37 prípadov v súvislosti s možnými priestupkami, ako je napríklad kladenie odporu polícii. Celkovo v piatok policajti na proteste zadržali 38 demonštrantov.



V areáli univerzity sa aj v sobotu zišlo asi 150 ľudí, ktorí požadovali, aby mohli využiť prednáškovú halu na rokovania. To však manažment univerzity odmietol.



Organizátori protestu v piatok pôvodne požiadali úrady o formálnu registráciu demonštrácie. Ich žiadosť však bola zamietnutá. Polícia pritom nariadila demonštrantom, aby sa zdržali antisemitských hesiel a zasiahla, keď zaznela už spomínaná kontroverzná fráza "od rieky až po more".



Propalestínske protesty sa už približne dva týždne konajú aj na univerzitách v Spojených štátov. Študenti proti vojne v Gaze však protestujú aj na univerzitách v Británii, Írsku či vo Francúzsku.