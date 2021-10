Polícia zachytila najväčší samostatný kontraband drog v dejinách Ázie

Vientian 29. októbra (TASR) - Laoská polícia zachytila najväčšiu zásielku drog, aká bola dosiaľ zaznamenaná v Ázii. Informovala o tom vo štvrtok stanica BBC.



Policajti zadržali nákladné auto prevážajúce 55 miliónov tabliet metamfetamínu a viac ako 1,5 tony kryštalického metamfetamínu, uviedla kriminálna agentúra OSN.



Obrovský kontraband sa nachádzal v prepravkách na pivo. Dotknutá spoločnosť Lao Brewery vo vyhlásení uviedla, že s prípadom "nemá nič do činenia".



K zachyteniu zásielky došlo v provincii Bokeo, ktorá hraničí s Thajskom a Mjanmarskom. Táto oblasť, známa ako Zlatý trojuholník, je neslávne známa ako významné ohnisko produkcie narkotík.



Jeremy Douglas, regionálny zástupca Úradu OSN pre boj proti drogám a zločinu (UNODC), uviedol, že ide o "zďaleka najväčší úlovok v dejinách východnej a juhovýchodnej Ázie".



Tento rekordný záťah prišiel po tom, ako polícia nedávno zhabala pri dvoch samostatných operáciách v rovnakej oblasti počas jedného týždňa celkovo 16 miliónov tabliet amfetamínu.



V uplynulých mesiacoch došlo v Zlatom trojuholníku k výraznému zvýšeniu ponuky drog následkom nepokojov v mjanmarskom Šanskom štáte, ktorý hraničí s Čínou, Laosom a Thajskom.



"Susedné krajiny a širší región sú úplne zaplavené metamfetamínom a niet pochýb o tom, že to súvisí s politickou situáciou v Šanskom štáte," tvrdí Douglas.



Prísne proticovidové a bezpečnostné opatrenia na hraniciach čínskej provincie Jün-nan s Mjanmarskom "sa zdajú byť aspoň čiastočne dôvodom, prečo sa pašovanie drog zintenzívnilo východným smerom do Laosu a južným do Thajska", dodal činiteľ UNODC.