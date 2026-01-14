< sekcia Zahraničie
Polícia zadržala 2 lekárov v súvislosti s úmrtím novorodencov
Autor TASR
Moskva 14. januára (TASR) - Ruská polícia zadržala hlavného lekára a zastupujúceho vedúceho oddelenia intenzívnej starostlivosti v nemocnici na juhozápade Sibíri, kde tento mesiac zomrelo deväť novorodencov, oznámila v stredu miestna prokuratúra. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Medzi 4. a 12. januárom 2026 zomrelo v pôrodnici č. 1 v Novokuznecku (v Kemerovskej oblasti) deväť novorodencov v dôsledku toho, že podozriví vykonávali svoje úradné a odborné lekárske povinnosti neštandardným spôsobom,“ uviedla vo svojom vyhlásení ruská vyšetrovacia komisia. Dodal, že prokuratúra obvinila oboch lekárov z nedbanlivosti a zo spôsobenia smrti z nedbanlivosti. Presné príčiny úmrtí však zatiaľ nie sú známe.
Gubernátor Kemerovskej oblasti Iľja Seredjuk ešte v utorok oznámil, že hlavný lekár Vitalij Cheraskov bol odvolaný z funkcie už po začatí vyšetrovania.
Komisia zároveň informovala, že v súčasnosti prebieha súdno-lekárske vyšetrovanie smrti každého dieťaťa. Oblastné zdravotné orgány uviedli, že väčšina detí sa narodila predčasne s ťažkou infekciou, ktorá sa cez maternicu preniesla medzi matkou a dieťaťom.
Pôrodnica následne v utorok oznámila, že prestala prijímať ďalšie pacientky kvôli vysokému výskytu respiračných infekcií.
Ruský kanál Baza na platforme Telegram informoval, že pacientky sa počas uplynulého roka sťažovali na nehygienické podmienky, nedbanlivosť a nekompetentnosť personálu.
Iné ruské médiá priniesli osobné svedectvá niektorých žien, ktoré v tejto nemocnici rodili. Jedna žena uviedla, že jej dieťaťu sa počas pôrodu odtrhlo rameno a zomrelo. Iná žena tvrdila, že jej lekár nadával.
Ruský prokremeľský bulvárny denník Komsomoľskaja Pravda zas v utorok prišiel so správou, že nemocnici údajne chýbajú desiatky zamestnancov, čo však nemocnica poprela.
Inšpekcie taktiež odhalili údajný nedostatok liekov na niektoré ochorenia. Nemocnica mala podľa všetkého zlú povesť a v období od augusta do novembra minulého roka dostala podľa dostupných neoverených informácií najmenej päť varovaní od zdravotných orgánov, píše Reuters.
Regionálne ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že druhá pôrodnica v Novokuznecku – meste s približne pol miliónom obyvateľov na juhu Sibíri – zostáva otvorená.
