Polícia zadržala 22 Sýrčanov a Iračanov podozrivých z členstva v IS

Ankara 19. apríla (TASR) - Turecká polícia zadržala počas série razií v Ankare 22 občanov Sýrie a Iraku pre podozrenie z členstva v extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). S odvolaním sa na informácie tureckej agentúry Anadolu o tom v pondelok informovala agentúra DPA.



Zadržaní boli 17 Iračania a piati Sýrčania. Tieto osoby údajne bojovali za IS v Iraku a Sýrii a do Turecka prišli nelegálne, uviedla agentúra Anadolu.



Ako upozorňuje DPA, v Turecku panujú pred sviatkom práce už tradične sprísnené bezpečnostné opatrenia. Ešte minulý týždeň zadržali turecké bezpečnostné zložky v provincii Tekirdag ležiacej v európskej časti Turecka člena IS, podozrivého z plánovania útoku na spomienkovú ceremóniu za padlých v bitke o Gallipoli.



Turecko už v minulosti zasiahla séria teroristických útokov, z ktorých je podozrivý práve IS.