Polícia zadržala bývalého rapera z Londýna, ktorý bojoval v radoch IS

Madrid 22. apríla (TASR) - Španielska polícia zadržala bývalého britského rapera, ktorý je podozrivý z napojenia na džihádistickú organizáciu Islamský štát (IS). V stredu o tom podľa agentúry AFP informovali španielske justičné zdroje.



Abdel-Majed Abdel Bary, pôvodom zo západného Londýna, svojho času na sociálnej sieti Twitter zverejnil fotografiu, na ktorej pózuje s odrezanou ľudskou hlavou. Zadržaný bol v juhošpanielskom meste Almería, spresnil citovaný zdroj.



Španielska polícia v utorok oznámila zatknutie "jedného z najhľadanejších zahraničných teroristických bojovníkov Dáiš-u", čo je arabský akronym pre IS.



Zadržaného označila španielska polícia za egyptského štátneho príslušníka, pričom neuviedla meno, ani lokalitu, kde bol zadržaný.



Španielsky súdny zdroj pre AFP potvrdil, že zadržaným je Bary.



Britský denník The Independent napísal, že Bary mal britské i egyptské občianstvo. Vláda v Londýne však osobám bojujúcim v radoch IS odobrala britské občianstvo, aby im zabránila v ich návrate.



Podľa dostupných informácií zadržaný nedávno ilegálne a cez severnú Afriku vstúpil do Španielska. Zistilo sa, že sa skrýva v prenajatom byte v Almeríi, kde zatkli aj niekoľko ďalších osôb. Almería leží v regióne Andalúzia na juhu Španielska, odkiaľ v posledných týždňoch hlásili príchod viacerých člnov s ilegálnymi migrantmi, ktorí sa do Španielska snažili dostať z Maroka.



Pred príchodom do Španielska strávil Bary "niekoľko rokov v konfliktných zónach v Sýrii a Iraku", uviedla polícia. Označila ho za človeka s "veľmi zvláštnymi osobnostnými črtami a extrémne násilným kriminálnym profilom", ktorými na seba upozornil európske policajné zložky a tajné služby.



Abdel-Majed Abdel Bary je synom Egypťana Adela Abdela Baryho, ktorého v roku 2015 americký súd odsúdil na 25 rokov väzenia za jeho účasť na bombových útokoch na americké veľvyslanectvá v Keni a Tanzánii v roku 1998. Zahynulo pri nich 224 osôb a viac ako 5000 utrpelo zranenia.