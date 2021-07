Polícia zadržala členov kriminálnej skupiny vedenej náčelníkom polície

Moskva 21. júla (TASR) - Ruská polícia zadržala v utorok členov kriminálnej skupiny vedenej náčelníkom polície v meste Stavropoľ, ktorá vybrala úplatky v hodnote niekoľkých miliónov rubľov, informovali agentúry Reuters a RIA Novosti.



Skupina vedená policajným náčelníkom Alexejom Safonovom niekoľko rokov vydávala za úplatky prepravcom obilia povolenia, ktoré im na území Stavropoľa umožňovali prepravu tovaru v rozpore so zákonom. Skupina tak mala od prepravcov vybrať úplatky vo výške viac ako 19 miliónov rubľov (216.880 eur).



Polícia po zadržaní Safonova zverejnila zábery domu, ktorý mu údajne patrí. V honosnej vile sa nachádzali extravagantne zariadené izby s pozláteným nábytkom, ako aj veľká suma peňazí či drahé autá.



V prípade, že Safonova uznajú za vinného, hrozí mu trest odňatia slobody v trvaní až 15 rokov, ako aj pokuta vo výške 70-násobku úplatkov, ktoré vzal, čo by v jeho prípade predstavovalo 1,3 miliardy rubľov (14,8 milióna eur).



Spolu so Safonovom zatkli aj ďalších šesť osôb, ktoré čelia rovnakým obvineniam. Polícia v súvislosti s týmito obvineniami vykonala domové prehliadky v 80 nehnuteľnostiach, pri ktorých zadržala veľkú sumu peňazí v hotovosti, autá či rôzne dokumenty.