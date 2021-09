Polícia zadržala desiatky aktivistov, ktorí blokovali prístav v Doveri

Londýn 25. septembra (TASR) - Britská polícia zadržala desiatky aktivistov, ktorí v piatok dočasne zablokovali prístup do dôležitého prístavu v Doveri na juhovýchode Anglicka. Informovala o tom agentúra AFP.



Zadržaných bolo 39 osôb, ktoré blokovali rušnú diaľnicu A20, v dôsledku čoho sa tvorili dlhé kolóny vozidiel smerujúcich do Doveru a odtiaľ ďalej trajektmi cez Lamanšský prieliv do Francúzska.



Dover je vôbec najrušnejším európskym prístavom v oblasti trajektovej dopravy, pripomína AFP. Prístav zostal napriek komplikáciám spôsobeným blokádou otvorený.



Protestnú blokádu zorganizoval aktivisti z hnutia Insulate Britain, ktorí si chcú takýmito nátlakovými akciami vynútiť razantnejšie opatrenia na ochranu klímy. Predovšetkým žiadajú, aby dala britská vláda zrekonštruovať a zatepliť domy po celej krajine s cieľom znížiť úniky tepla, a tým aj emisie skleníkových plynov.



Skupina Insulate Britain je odnožou známejšieho klimatického hnutia Extinction Rebellion. Od polovice septembra jej členovia už päťkrát zablokovali dopravu na londýnskom obchvate. Vláda už v piatok varovala, že voči účastníkom takýchto akcií bude postupovať razantnejšie než doteraz.



Osoby zadržané v súvislosti s blokádou doverského prístavu sú podozrivé z prečinu narušenia verejného poriadku a cestnej dopravy. Časť z nich sedela na ceste, až kým ich policajti nasilu neodviedli.



Skupina Insulate Britain sa verejnosti ospravedlnila za nepríjemnosti vyvolané piatkovou akciou. Podľa nej je to však jediný spôsob, ako upriamiť pozornosť vlády na kľúčový význam otázky zateplenia a prudkého zvyšovania cien energii v Británii.