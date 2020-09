Polícia zadržala domnelého veliteľa Islamského štátu v Turecku

Ankara 1. septembra (TASR) - Turecká polícia zadržala údajného hlavného veliteľa extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v Turecku a 11 osôb, informovala v utorok agentúra AP s odvolaním sa na turecké úrady.



Turecký minister vnútra Süleyman Soylu povedal, že zadržaný podozrivý sa volá Mahmut Ozden a označil ho za tzv. emira IS v Turecku.



Polícia uviedla, že Ozdena zadržali v meste Adana na juhu krajiny. Súd v utorok nariadil jeho oficiálne zatknutie a umiestnenie do väzby.



Polícia podozrivému zabavila počítač a ďalší "digitálny materiál", ktorý odhalil, že IS prijímal rozkazy od "Iraku alebo Sýrie" a plánoval únosy tureckých politikov do Sýrie.



Operácie proti Islamskému štátu pokračujú, dodal Soylu. Pri zatýkaní Ozdena podľa neho pomohli informácie získané od militanta z radov IS, ktorého zadržali minulý mesiac v Istanbule.



Istanbulská polície podľa svojich vyjadrení takisto zadržala ďalších 11 ľudí prepojených s Ozdenom. Údajne mali prikázané uskutočniť útoky v niekoľkých tureckých provinciách.



Militanti IS uskutočnili v Turecku v uplynulých rokoch početné útoky. V Istanbule 1. januára 2017 v nočnom klube zabili 39 ľudí a ich bombový útok v historickom centre mesta v roku 2016 si vyžiadal 12 životov. V tureckom hlavnom meste Ankara pri bombovom útoku v októbri 2015 zahynulo 102 ľudí.