Polícia zadržala dvoch Talianov, v Moskve propagovali film o diktatúre

Moskva 18. novembra (TASR) - Dvaja talianski filmoví producenti, ktorí prišli do Ruska predstaviť svoj film o diktatúre, boli vo štvrtok zadržaní po tom, ako v blízkosti Kremľa v centre Moskvy rozložili propagačné plagáty. Následne ich zadržala polícia, ktorá ich obvinila z individuálneho protestu. Informoval o tom spravodajský web Meduza.io s odvolaním na spravodajský kanál Baza prístupný v sieti Telegram.



Maurizio Paganelli a Andrea Riceputi produkovali film Z Talianska na východ (Est Dittatura last minute) o diktatúre v krajinách sovietskeho bloku počas studenej vojny. Film je založený na príbehu troch priateľov, ktorí po páde Berlínskeho múru cestujú do východnej Európy. Paganelli a Riceputi, ktorí navštívili východnú Európu, sa stali prototypmi dvoch hlavných postáv.



Dvojica Talianov do Ruska pricestovala, aby film uviedla na rusko-talianskom filmovom festivale RIFF, pričom v Moskve sa mal premietať v piatok a v Novosibirsku 21. novembra.



Podľa webu Moslenta.ru chceli Paganelli a Riceputi svoj film spropagovať osobne a svojsky, preto vyšli na Manéžové námestie neďaleko Kremľa s plagátmi. Ich konanie bolo policajtom podozrivé, preto ich zadržala a predviedla na najbližšiu policajnú stanicu, aby podali vysvetlenie.



Podľa zákona sa protestná akcia za účasti jedinej osoby môže v Rusku konať bez úradného povolenia, čo často využívajú odporcovia súčasnej vlády, keď sa schádzajú a na určenom mieste sa striedajú s plagátom či transparentom v rukách. Napriek tomu polícia často zasahuje, ak sa vytvorí rad ľudí čakajúcich na to, aby sa mohli k protestnej akcii pridať. Ruské médiá v lete tohto roku po jednom takomto policajnom zásahu informovali, že podľa výkladu ruskej polície môže byť protest jednotlivca "skrytou formou kolektívneho verejného zhromaždenia".