Polícia zadržala muža, ktorý hádzal snehové gule na konzulát USA

Berlín 20. januára (TASR) - Nemecká polícia v hlavnom meste Berlín v utorok opakovane zadržala muža, ktorý hádzal snehové gule do budovy amerického konzulátu a dostal sa do potýčky s bezpečnostným personálom po tom, čo vykrikoval heslá proti odchádzajúcemu prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi. S odvolaním sa na miestnu políciu o tom v stredu informovala agentúra AP.



Muž, ktorý je afganským občanom, prišiel pred konzulát USA v juhozápadnej berlínskej štvrti Dahlem v utorok okolo 15.00 h. Keď ho ochrankári vyzvali, aby z miesta odišiel, začal hádzať snehové gule aj do nich.



Príslušníci mu následne nasadili putá, no muž potom hlavou udrel do policajného vozidla a nakrátko stratil vedomie. Prebral sa ešte prv než na miesto dorazili záchranári. Po tomto incidente ho previezli na ošetrenie do nemocnice a onedlho prepustili. Polícia dodala, že testy ukázali, že bol mierne intoxikovaný.



Muž sa však pred budovou konzulátu opäť objavil v ten istý deň neskoro večer o 22.30 h a do policajtov hodil dve otvorené plechovky s nápojom, pričom ich netrafil. Poriadkové sily muža opäť spacifikovali; ten však znova udrel hlavou do policajného auta. Tentoraz zranenia neutrpel, avšak spôsobil škodu na vozidle. Hladina alkoholu v krvi sa uňho od testu, ktorý mu robili popoludní, zvýšila takmer o polovicu, dodala polícia.



Muž bol prevezený na policajnú stanicu a neskôr ho prepustili na slobodu. Vyšetrujú ho pre poškodenie majetku a ublíženie na zdraví.