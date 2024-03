Polícia zadržala muža, ktorý je podozrivý zo zastrelenia troch ľudí

Trenton 16. marca (TASR) - Ozbrojeného muža, ktorý je podozrivý zo zastrelenia troch rodinných príslušníkov v americkom štáte Pensylvánia, zadržali v sobotu večer po tom, čo sa údajne zabarikádoval v cudzom dome. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Polícia podozrivého už predtým identifikovala ako 26-ročného Andreho Gordona. Podľa úradov ide o muža, ktorý v sobotu ráno ukradol vozidlo v meste Trenton v štáte New Jersey a cez štátnu hranicu sa vybral na predmestie pensylvánskeho mesta Philadelphia, kde smrteľne zastrelil svoju nevlastnú matku a 13-ročnú sestru. V ich dome sa nachádzali ďalšie tri osoby, pred ozbrojeným mužom sa im však podarilo skryť.



Podozrivý sa potom presunul do neďalekej štvrte, kde sa vlámal do domu a zastrelil 25-ročnú ženu, matku dvoch jeho detí a zranil ďalšiu osobu, ktorú hospitalizovali v nemocnici.



Muž sa po streľbách presunul iným ukradnutým autom späť do Trentonu, kde sa mal zabarikádovať v dvojposchodovom dome. Polícia, ktorá dom obkľúčila, podozrivého niekoľko hodín vyzývala, aby sa vzdal. Potom však získala informáciu, že sa môže nachádzať na inom mieste. Hliadka ho následne zadržala, keď kráčal po neďalekej ulici.



Polícia uviedla, že Gordon bol pravdepodobne človek bez domova. Podľa úradov zatiaľ nie je možné povedať, aký bol motív jeho útokov. Prípadom sa momentálne zaoberajú federálne, štátne aj miestne úrady.