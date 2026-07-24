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Polícia zadržala muža, ktorý na Manhattane pobodal dvoch ľudí

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Na ilustračnej snímke Manhattan. Foto: TASR/AP

K obom incidentom došlo počas dňa vo štvrti Upper West Side v blízkosti Central Parku.

Autor TASR
New York 24. júla (TASR) - Newyorská polícia (NYPD) zadržala vo štvrtok muža, ktorý podľa nej bodol dve osoby pri dvoch samostatných útokoch na Manhattane. Prípady vyšetruje ako možné zločiny z nenávisti, informuje TASR na základe správ agentúr AP a AFP.

K obom incidentom došlo počas dňa vo štvrti Upper West Side v blízkosti Central Parku.

Útočníkom bol 51-ročný Raul Morales, ktorý bodol muža ázijského a muža židovského pôvodu. Podľa očitých svedkov počas obidvoch útokov kričal arabskú frázu „Allahu Akbar“, teda „Boh je najväčší“. Obidve obete previezli do nemocnice a podľa komisárky Jessicy Tischovej „očakáva sa, že prežijú“.

Komisárka ďalej uviedla, že polícia sa snaží zistiť motív útoku, pričom medzi útočníkom a jeho obeťami nezistili zatiaľ žiadnu priamu súvislosť. Súčasne vyhlásila, že v policajných záznamoch nemá nijakú anamnézu duševného ochorenia.

Newyorský primátor Zohran Mamdani však na sieti X poznamenal, že „počiatočné vyšetrovanie naznačuje, že duševné zdravie mohlo byť jedným z faktorov útokov“.

Tieto nenávistné a opovrhnutiahodné útoky nemajú v našom meste miesto,“ napísal Mamdani v príspevku a dodal, že obe obete sú v „stabilizovanom stave“.
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