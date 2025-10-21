Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia zadržala muža, ktorý plánoval streľbu na letisku v Atlante

Náčelník atlantskej polície Darin Schierbaum hovorí počas tlačovej konferencie v sídle atlantskej polície v Atlante v pondelok 20. októbra 2025 o mužovi z Cartersville, Billym Cagleovi, ktorý vyhrážal, že vystrieľa letisko. Foto: TASR/AP

Cagle prišiel na medzinárodné letisko Hartsfield-Jackson Atlanta v pondelok ráno a zaparkoval priamo pred vchodom do letiskového terminálu.

Atlanta 21. októbra (TASR) - Polícia v americkom štáte Georgia zadržala v pondelok muža, ktorý sa podľa svojej rodiny vyhrážal streľbou na jednom z najrušenejších medzinárodných letísk v meste Atlanta. V mužovom aute sa našla útočná puška a munícia, ozrejmil šéf mestskej polície Darin Schierbaum. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Polícia na tlačovej konferencii uviedla, že 49-ročný Billy Joe Cagle opísal svoje plány streľby príbuzným počas priameho prenosu na sociálnych sieťach. Podľa Schierbauma bol muž už v minulosti odsúdený. „Dnes vás tu informujeme o úspechu a nie o tragédii, pretože rodina niečo videla a niečo povedala,“ povedal policajný náčelník.

Cagle prišiel na medzinárodné letisko Hartsfield-Jackson Atlanta v pondelok ráno a zaparkoval priamo pred vchodom do letiskového terminálu. Keď k nemu polícia pristúpila a prehľadala vozidlo na základe tipu od rodiny, našla útočnú pušku s 27 nábojmi, povedal Schierbaum.

Muž je obvinený z teroristických hrozieb, pokusu o spáchanie ťažkého ublíženia na zdraví či držania strelnej zbrane po predchádzajúcom odsúdení a zároveň počas páchania závažného trestného činu, povedal Schierbaum.

Ďakujeme Bohu a dobrým informáciám, dobrým spravodajským informáciám a dobrým ľuďom za to, že sa tejto kríze podarilo zabrániť,“ povedal starosta Andre Dickens.
