Polícia zadržala muža podozrivého z vrážd bezdomovcov

Washington 15. marca (TASR) - Washingtonská polícia v utorok zadržala muža podozrivého z vrážd ľudí bez domova. Počas uplynulých desiatich dní pripravil vo Washingtone a New Yorku o život najmenej dvoch ľudí a troch zranil. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AP a AFP.



Metropolitná polícia v utorkovom príspevku na Twitteri uviedla, že podozrivého zo streľby na spiacich bezdomovcov aktuálne vypočúvajú.



Prvé tri útoky sa odohrali vo Washingtone, odkiaľ sa páchateľ údajne presunul do New Yorku, kde jedného bezdomovca zabil a druhého postrelil.



V súvislosti s týmito trestnými činmi polícia v pondelok spustila intenzívne pátranie, rozdistribuovala fotografie podozrivého a požiadala o pomoc aj verejnosť.



Starostka Washingtonu Muriel Bowserová a jej kolega z New Yorku Eric Adams na spoločnej tlačovej konferencii v pondelok vyzvali ľudí bez domova, aby sa na noc presunuli do bezpečia útulkov.



"Naši spoluobčania bez domova aj bez toho čelia mnohým každodenným nebezpečenstvám a je hanebné, že niekto si za svoj cieľ vybral práve túto zraniteľnú skupinu," dodala Bowserová.



Podobné incidenty sa v New Yorku odohrali aj v rokoch 2019 a 2021.