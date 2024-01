Polícia zadržala muža podozrivého z napadnutia niekoľkých ľudí v Prahe

Praha 26. januára (TASR) - Česká polícia v piatok zadržala muža, ktorý je podozrivý z napadnutia niekoľkých ľudí v Prahe, a zisťuje, či existuje súvislosť aj so štvrtkovým nálezom mŕtveho muža, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Polícia najskôr vo štvrtok informovala o páchateľovi, ktorý na okraji Prahy v časti Hostavice zaútočil sekerou na ženu s kočíkom. Poranenie hlavy jej museli ošetriť záchranári. Tento prípad policajti kvalifikovali ako pokus o ťažké ublíženie na zdraví.



Neskôr v ten deň na sociálnej sieti uviedli, že v Kunratickom lese neznámy útočník napadol seniora pri behaní. Podľa pražských záchranárov mal otvorené poranenie hlavy a museli ho transportovať do najbližšej traumatologickej ambulancie. Thomayerova nemocnica, v ktorej muža ošetrili, uviedla, že mal okrem tržných rán na hlave aj pomliaždeniny.



V piatok prebiehala v okolí lesa pátracia akcia aj s nasadením vrtuľníka. O niekoľko hodín polícia oznámila, že zadržala muža, ktorého podozrieva z oboch útokov. Hovorca pražskej polície Jan Daněk neskôr uviedol, že v Kunratickom lese muž napadol troch ľudí.



Polícia sa zaoberá možnosťou, že s rovnakým útočníkom súvisí aj prípad mŕtveho muža, ktorého našla tiež vo štvrtok. "Prípad včerajšieho nálezu mŕtveho muža pri Kyjskom rybníku bol kvalifikovaný ako vražda. Pretože je to vzdušnou čiarou asi 1,3 km od miesta útoku sekerou, musíme sa zaoberať aj skutočnosťou, že spolu môžu prípady súvisieť," vysvetlila. Dodala však, že zatiaľ o tom nenasvedčuje žiadna priama indícia.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)