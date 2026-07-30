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Polícia zadržala muža podozrivého z výziev na vraždu Zelenského
Prípad prichádza v čase napätia vo vzťahoch medzi Varšavou a Kyjevom.
Autor TASR
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Varšava 30. júla (TASR) - Poľská polícia vo štvrtok zadržala 40-ročného muža, ktorý podľa nej na sociálnych sieťach verejne podnecoval k vražde ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Informovala o tom agentúra PAP, píše TASR.
Muža obvinili z verejného podnecovania na spáchanie vraždy a z urážky hlavy cudzieho štátu. V prípade odsúdenia mu hrozí trojročné väzenie. „Muž policajtom vysvetlil, že konal pod vplyvom silných emócií a svoje konanie ľutuje,“ uviedla hovorkyňa regionálnej polície.
K zadržaniu došlo na základe elektronických dôkazov zhromaždených policajtmi z mesta Nowy Sacz v Malopoľskom vojvodstve, dodala hovorkyňa.
Prípad prichádza v čase napätia vo vzťahoch medzi Varšavou a Kyjevom. Spor vyvolalo najmä rozhodnutie ukrajinského prezidenta pomenovať jednu z vojenských jednotiek po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA), čo vyvolalo kritiku poľských politikov. Prezident Karol Nawrocki následne rozhodol o odobratí najvyššieho poľského vyznamenania Radu Bieleho orla Zelenskému.
Vláda premiéra Donalda Tuska zasa čelila kritike strán Právo a spravodlivosť (PiS) a Konfederácia po tom, ako sa ukázalo, že Poľsko poskytlo Ukrajine päť rakiet do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Opozičné strany tvrdili, že Varšava tým oslabuje vlastnú obranyschopnosť.
Podľa nedávneho prieskumu agentúry United Surveys si takmer 71 percent Poliakov myslí, že Ukrajina sa v poslednom období vzďaľuje od členstva v Európskej únii. Opačný názor má 12 percent respondentov. Vojenskú pomoc Kyjevu podporuje viac ako 52 percent opýtaných, proti je vyše 45 percent. Ide o výrazný pokles oproti roku 2022, keď dodávky zbraní podporovalo takmer 78 percent Poliakov.
Muža obvinili z verejného podnecovania na spáchanie vraždy a z urážky hlavy cudzieho štátu. V prípade odsúdenia mu hrozí trojročné väzenie. „Muž policajtom vysvetlil, že konal pod vplyvom silných emócií a svoje konanie ľutuje,“ uviedla hovorkyňa regionálnej polície.
K zadržaniu došlo na základe elektronických dôkazov zhromaždených policajtmi z mesta Nowy Sacz v Malopoľskom vojvodstve, dodala hovorkyňa.
Prípad prichádza v čase napätia vo vzťahoch medzi Varšavou a Kyjevom. Spor vyvolalo najmä rozhodnutie ukrajinského prezidenta pomenovať jednu z vojenských jednotiek po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA), čo vyvolalo kritiku poľských politikov. Prezident Karol Nawrocki následne rozhodol o odobratí najvyššieho poľského vyznamenania Radu Bieleho orla Zelenskému.
Vláda premiéra Donalda Tuska zasa čelila kritike strán Právo a spravodlivosť (PiS) a Konfederácia po tom, ako sa ukázalo, že Poľsko poskytlo Ukrajine päť rakiet do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Opozičné strany tvrdili, že Varšava tým oslabuje vlastnú obranyschopnosť.
Podľa nedávneho prieskumu agentúry United Surveys si takmer 71 percent Poliakov myslí, že Ukrajina sa v poslednom období vzďaľuje od členstva v Európskej únii. Opačný názor má 12 percent respondentov. Vojenskú pomoc Kyjevu podporuje viac ako 52 percent opýtaných, proti je vyše 45 percent. Ide o výrazný pokles oproti roku 2022, keď dodávky zbraní podporovalo takmer 78 percent Poliakov.