Polícia zadržala muža v súvislosti s haváriou lodí v Severnom mori

Londýn 11. marca (TASR) - Britská polícia v utorok zadržala 59-ročného muža pre podozrenie z neúmyselného zabitia v súvislosti s haváriou lode Solong a tankera Stena Immaculate v Severnom mori. Jeden člen posádky je stále nezvestný, pričom podľa ministra dopravy Mike Kanea "pravdepodobne zahynul", píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Pobrežná stráž Spojeného kráľovstva v pondelok zachránila 36 ľudí vrátane všetkých 23 členov posádky tankera, ktorý sa plavil pod americkou vlajkou a ktorý si prenajala americká armáda.



Polícia informovala o zadržaní, no zverejnila len obmedzené množstvo informácií. "Na základe vyšetrovania... sme zadržali 59-ročného muža v súvislosti so zrážkou pre podozrenie zo zabitia z hrubej nedbanlivosti," ozrejmil predstaviteľ polície.



Podľa Kanea "sa zdá, že požiar (na tankeri) je už uhasený", no pobrežná stráž to nepotvrdila. V poslednom dostupnom komentári uvádzala, že "Solong stále horí a požiar na palube lode Stena Immaculate sa výrazne zmenšil". Kane zároveň vo vyhlásení pre parlament skonštatoval, že v súčasnosti neexistujú žiadne dôkazy nasvedčujúce, že ide o "úmyselný trestný čin".



K zrážke kontajnerovej lode a tankera došlo v pondelok predpoludním v blízkosti ústia rieky Humber. Podľa vlastníka lode Solong, spoločnosti Ernst Russ, sa na jej palube neprevážal kyanid sodný. "Sú tam štyri prázdne kontajnery, ktoré predtým obsahovali nebezpečnú chemikáliu a tieto kontajnery budú naďalej monitorované," dodala firma.



Americká spoločnosť Crowley prevádzkujúca tanker Stena Immaculate uviedla, že prevážala približne 220.000 barelov leteckého paliva.



V prípade úniku ropných látok do Severného mora nehoda môže spôsobiť veľký environmentálny problém. Vláda Spojeného kráľovstva uviedla, že vplyv nehody na životné prostredie vyhodnocuje.