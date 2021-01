Polícia zadržala na Malte troch Slovákov podozrivých z únosu krajana

Valletta 30. januára (TASR) - Troch Slovákov zadržali na Malte pre podozrenie, že tento týždeň na ostrove uniesli ďalšieho slovenského občana, od ktorého sa pokúšali vymáhať peniaze. Oznámila to v sobotu maltská polícia, ktorej vyjadrenie priniesli miestne médiá.



Podozrivých chytili po tom, ako sa ich obeti podarilo ujsť a privolať pomoc, uviedli na svojich weboch noviny Times of Malta a The Malta Independent.



Incident sa začal v stredu večer, keď podľa polície trojica mužov pristúpila na ulici v meste Mellieha na severe Malty k 30-ročnému Slovákovi, ktorého prinútili nastúpiť do auta a zviazali mu ruky. Odviezli ho do neďalekej lesnatej oblasti, kde ho údajne priviazali k stromu, vyhrážali sa mu nožom a bili ho.



Polícia dodala, že útočníci následne previezli muža do hotela v meste Sliema, kde ho cez noc držali proti jeho vôli. Utiecť sa mu podarilo ďalší deň popoludní, keď sa únoscovia pripravovali prepraviť ho na iné miesto. Ľudia v neďalekom obchode počuli jeho volanie o pomoc a privolali políciu.



V sobotňajšom policajtom oznámení sa tiež uvádza, že u podozrivých našli veci patriace obeti a vyšetrovatelia tiež identifikovali vozidlo použité pri únose.



Troch zadržaných predvedú ešte v sobotu pred súd a obvinia z únosu muža, násilia voči nemu a ďalších trestných činov.