Polícia zadržala niekoľko aktivistov pre protest na letisku Heathrow

Londýn 1. augusta (TASR) - Niekoľkých klimatických aktivistov vo štvrtok zadržali po proteste na londýnskom letisku Heathrow, oznámila miestna polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Britská polícia uviedla, že zadržala siedmich ľudí, ktorí blokovali časť letiska, na ktorej prechádzajú pasažieri kontrolou. Podľa polície prišlo k minimálnemu narušeniu prevádzky tohto britského letiska, ktoré je najvyťaženejším letiskom v Európe.



Išlo pritom o najnovšiu protestnú akciu aktivistickej skupiny Just Stop Oil (JSO), ktorá v júli vykonala alebo naplánovala najmenej štyri takéto protesty. Skupina uviedla, že v súvislosti so štvrtkovým protestom bolo zadržaných 17 ľudí, z toho siedmi na letisku a zvyšní desiati na iných miestach.



JSO zverejnila na sociálnych sieťach aj fotografie, na ktorých vidieť, ako niekoľko ľudí blokuje vstupné brány v časti letiska, odkiaľ sú organizované odlety. Demonštranti pritom niesli oranžové nápisy "ropa zabíja" a "podpíšte dohodu".



Protesty zamerané na leteckú dopravu počas rušnej letnej sezóny organizujú rôzne klimatické skupiny po celej Európe v rámci koalície "Ropa zabíja". Aktivisti v rámci týchto protestov žiadajú podpísanie medzinárodnej dohody zaväzujúcej k postupnému vyradenie fosílnych palív do roku 2030.



Aj začiatkom tohto týždňa boli zadržaní dvaja aktivisti JSO, ktorí postriekali na letisku Heathrow informačné tabule farbou. Ďalších osem aktivistov polícia tento týždeň zadržala za blokovanie brán na letisku Gatwick pri Londýne, ktoré je druhým najvyťaženejším britským letiskom. Letiská Heathrow a Gatwick pritom získali súdne príkaze obmedzujúce vstup klimatických aktivistov na ich územie.