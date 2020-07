Polícia zadržala novinárov požadujúcich prepustenie Safronova

Moskva 13. júla (TASR) - Moskovská polícia v pondelok zadržala viac ako desiatku novinárov, ktorí vyjadrovali nespokojnosť so zadržiavaním bývalého žurnalistu Ivana Safronova obvineného z vlastizrady. Informovala o tom agentúra AP.



Polícia obkľúčila a zaistila skupinu novinárov, ktorí plánovali demonštrovať pred budovou vyšetrovacej väznice Lefortovo v Moskve, kde Safronova zadržiavajú od 7. júla.



Pondelňajší protest sa konal v deň, keď voči Safronovovi oficiálne vzniesli obvinenie z vlastizrady.



V prípade uznania za vinného hrozí bývalému novinárovi až 20 rokov odňatia slobody v trestaneckej kolónii. Ivan Safronov v posledných mesiacoch pracoval ako poradca riaditeľa ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos.



Safronovovo zatknutie vyvolalo znepokojenie medzi novinármi nezávislých ruských médií, ktorí obvinenia vznesené voči nemu označili za absurdné, píše AP. Tieto médiá takisto spustili kampaň na jeho podporu.



Ivana Safronova, ktorý v minulosti pôsobil ako novinár v redakciách denníkov Vedomosti a Kommersant, budú na základe súdneho rozhodnutia zadržiavať vo vyšetrovacej väzbe minimálne do 6. septembra.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) má podozrenie, že Safronov odovzdával informácie vojenského charakteru českým tajným službám. Podľa vyšetrovateľov koncovým príjemcom týchto informácií boli Spojené štáty. Podľa Safronovovho advokáta neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by tento bývalý novinár skutočne odovzdal nejaké materiály českým agentom.