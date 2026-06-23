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Polícia zadržala ozbrojeného muža, po ktorom pátrala od rána

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok

Polícia pátrala po mužovi na viacerých miestach.

Autor TASR
Praha 23. júna (TASR) - Česká polícia (PČR) zadržala podozrivého muža, ktorý sa v utorok ráno v meste Čelákovice severovýchodne od Prahy pohyboval so strelnou zbraňou v blízkosti miestneho učilišťa. Po hodinách pátrania ho hliadka zadržala v pražskej štvrti Strašnice. Polícia to uviedla na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Podozrivého muža pred 14.00 h zadržali pražské policajné hliadky v Strašniciach. Teraz budeme vykonávať procesné úkony na zistenie všetkých okolností prípadu. Od rána po mužovi pátralo šesť desiatok policajných hliadok,“ uviedla PČR.

O mužovi so strelnou zbraňou informovala polícia po 7.00 h ráno s tým, že je v zlom psychickom stave a zrejme sa pohybuje v modrom automobile značky Škoda Fabia. Po niekoľkých hodinách dodala, že na základe nových zistení sa podozrivý zrejme pohybuje aj iným autom, ktoré si požičal. Išlo o červený Renault Megane.

Polícia pátrala po mužovi na viacerých miestach. Dopoludnia uviedla, že bol naposledy videný pred 8.00 v Brandýse nad Labem.
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